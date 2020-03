«Si hi ha un delicte ho sap tothom, treballem molt la percepció de seguretat»

Des de fa tres anys, Francesc Hernández és el responsable dels Mossos d'Esquadra al Berguedà.

Quins són els principals serveis que tenen al Berguedà, ara que fa 25 anys de l'arribada dels Mossos?

Donem servei a 31 municipis i només en un, Berga, hi ha policia local. A la resta els Mossos som l'únic cos de referència, encara que tenim el suport dels vigilants municipals de Gironella, Puig-reig i Bagà. Som el cos de primera intervenció davant de qualsevol emergència com pot ser seguretat ciutadana, policia assistencial o administrativa, i també actuem com a suport en incidents en els quals no som el cos de referència. També tenim la unitat de seguretat ciutadana, la d'investigació, atenció a la víctima, oficina de relacions amb la comunitat...

Com els veuen els ciutadans?

Vam fer el desplegament complet a final del 1998 i tenim un servei de qualitat i de proximitat amb grups que ja existien i d'altres que hem creat de nou. També hi ha les patrulles de seguretat ciutadana que coneixen molt bé el territori. La majoria fa molts anys que treballen aquí i fins i tot hi viuen. Això afavoreix molt la tasca policial, i facilita la resolució de conflictes. El resultat de tot és que la valoració i percepció que té el ciutadà sigui positiva.

El Berguedà és una comarca segura?

La comarca té un volum baix de població i hem de treballar molt en la percepció de la seguretat perquè quan passa un fet delictiu en una població petita, com un robatori, la comunicació entre veïns és molt ràpida i de seguida tothom sap què ha passat. Però si tenim en compte dades objectives, tenim 25 fets delictius per cada 1.000 habitants, a la regió central són 39 fets i a Catalunya 77. Això vol dir que és una comarca segura, i a més tenim una molt bona resolució dels casos, del 44%.

Han canviat els delictes?

Va per temporades i anys. Hi ha hagut anys amb molts robatoris amb força en comerços i ara han baixat. En canvi hi ha un tipus penal, les estafes, que els últims anys han crescut perquè s'han incrementat les compres per internet i la gent no sempre pren les mesures de seguretat oportunes. El 2019 van ser el 23% dels fets denunciats.

I estafes a part, el perfil del delinqüent és diferent?

S'han de tenir en compte molts factors perquè la societat i la normativa han canviat molt. Al Berguedà han millorat molt les comunicacions i això és bo per a l'activitat econòmica però també, ho vulguem o no, la delinqüència es mou més. Podríem dir que actualment de delinqüència local de la comarca n'hi ha molt poca i són coneguts. En canvi, els delinqüents procedents de l'entorn metropolità han augmentat. I també, com comentava, han crescut les estafes per l'ús d'internet. És molt important recordar que cal que les persones denunciïn, especialment delictes contra les persones, com violència de gènere, perquè estem molt interessats a fer aflorar la xifra negra i és molt important que qui sigui víctima d'un fet delictiu ho denunciï.

Quin ha estat el seu millor moment al Berguedà?

És ara, envoltat de molt bons professionals, amb un bon clima laboral i també amb una relació amb els ajuntaments i el teixit associatiu que és bona i ens afavoreix la feina.

I el pitjor?

No és un de concret, però sobretot quan hem d'actuar davant persones que han mort violentament, i especialment quan estem al costat dels familiars i veiem el seu patiment.

Fer la comissaria al lloc actual va ser tota una aposta. Què li sembla ara la ubicació?

Estratègicament és un bon lloc perquè té facilitat d'accés a les principals vies de comunicació per donar resposta a qualsevol punt de la comarca, i som al municipi amb més població.