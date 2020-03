La necessitat de més patrulles és una vella demanda dels dirigenst berguedans

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha valorat «molt positivament» els vint-i-cinc anys de presència de la policia catalana al Berguedà que s'escauen justament avui.

«La proximitat d'un cos com els Mossos és molt convenient», ha indicat, «perquè tenen un coneixement detallat de la comarca». Aquesta és la cara del servei que el dirigent no es cansa de lloar, així com també la professionalitat dels agents i comandaments. Amb tot, hi ha un altre factor que ha esdevingut una reclamació històrica: la demanda de més efectius per fer patrulles als 31 municipis de la comarca.

Tret de Berga, que té cos de Policia Local, i de Gironella i Puig-reig, que disposen d'agents locals, i Bagà de vigilant local, «la majoria de municipis no tenen serveis de seguretat ciutadana», ha exposat Josep Lara. Una tasca «que és molt necessària», que han assumit els Mossos.

Per al president del Consell, el fet que la majoria dels 31 municipis del berguedà no disposin de policies locals, sumat a la particular geografia del Berguedà, amb municipis dispersos i amb nuclis de població disseminats, faria necessari incrementar el nombre de patrulles. El president del Consell destaca que els Mossos «són molt professionals i sempre que hem tingut un problema actuen i hi són. No en tenim cap queixa». Tot i així, Josep Lara ha admès que «la gran demanda» dels alcaldes de la comarca és la necessitat que hi hagi més patrulles. «Ho agrairíem». Tot i així, el president comarcal també ha destacat que les estadístiques de fets delictius al Berguedà se situen per sota de la majoria de comarques.

La reivindicació d'un major nombre de patrulles que permetin atendre possibles peticions amb rapidesa no és nova. Tot i així, Josep Lara no sap si aquesta reclamació que va ressorgint periòdicament s'ha fet arribar formalment a les autoritats competents en aquesta matèria.

El Berguedà té una superfície de 1.184,89 quilòmetres quadrats i una població de 39.446 habitants. El municipi més poblat és Berga amb 16.494 habitants, seguit de Gironella amb 4.826 i Puig-reig amb 4.178. La majoria de poblacions de la comarca tenen menys de 500 habitants. I acull el municipi amb menys habitants de Catalunya, que és Gisclareny. Dels 31 municipis del Berguedà, 6 tenen menys de 100 habitants.