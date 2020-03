Ginkgo espera aplegar 700 participants a la caminada contra el càncer infantil

L'Associació Ginkgo-Apac del Berguedà de persones afectades pel càncer ha organitzat la quarta edició de la caminada solidària Pas a pas, per recollir fons per a la investigació del càncer infantil. Serà el 15 de març i l'organització espera que aplegui 700 participants. Se sortirà a les 10 del matí de la plaça de la Font del Ros de Berga i el recorregut serà de 6 quilòmetres a redós de la serra de Noet, com els anys anteriors. La presidenta de l'entitat, Aurora Fernández i el regidor Ivan Sánchez van fer la presentació d'aquesta iniciativa, ahir, a Berga, a l'inici del vell camí ral de Manresa.

Els diners que s'obtinguin amb les inscripcions seran per a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, especialitzat en oncologia pediàtrica, cardiopaties congènites i malalties minoritàries en infants. Les inscripcions es poden fer a Cal Fàbregas, local de Ginkgo situat al carrer Major. Aurora Fernández va fer una crida perquè qui hi vulgui participar formalitzi la seva inscripció a l'avançada per facilitar la logística de l'organització. La donació és de 10 euros per a persones més grans de 12 anys.

Ahir, es va obrir la primera tanda d'inscripcions. També es podran fer el dimarts 10 de març de 5 a 8. El dissabte 14 es lliurarà una bossa de regal a l'hotel d'entitats de les 6 de la tarda a les 9 del vespre , i també es faran inscripcions. Serà el darrer dia. Enguany es compta amb una donació de 1.000 euros del Club d'Atletisme Barcelona Trail Runners.

El cartell de la caminada d'enguany l'han dissenyat les escoles amb infants malalts de càncer: Alfred Mata de Puig-reig, Sant Salvador de Sant Jordi de Cercs, Olvan i Princesa Làscaris de Casserres. Hi hauran actuacions de hip hop, geganters, grup d'animació de La Farsa i els nens i nenes podran anar disfressats.