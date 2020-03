El Govern dóna 403.000 euros per pagar l'ampliació de l'abocador de Font Ollera

El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat 403.957 euros, IVA inclòs, al Consell Comarcal del Berguedà per pagar el 100% del cost de l'onzena fase d'ampliació de l'abocador de Font Ollera.

Fonts de l'Agència han explicat que aquest diners serviran per sufragar «les despeses derivades dels treballs per incrementar la capacitat de la instal·lació, que entra en l'onzena i darrera fase d'explotació inclosa dins de l'autorització ambiental vigent». Entre els treballs previstos, destaquen la construcció d'una nova mota frontal impermeabilitzada pel seu talús interior que permetrà conformar l'última terrassa d'explotació. També caldrà executar la continuïtat de les xarxes de drenatge de lixiviats, de conducció d'aigües pluvials i de recollida de gasos. Finalment, es preveu segellar la part de la desena fase que aviat arribarà a la cota autoritzada.

Les mateixes fonts han explicat que el finançament de les obres prové del Fons de Gestió de Residus Municipals, que «es nodreix amb el què recapta el cànon que grava les deixalles que van al dipòsit controlat o a la incineradora, és a dir, les que no provenen de la recollida selectiva».

El Consell Comarcal del Berguedà ha tret a licitació la onzena fase d'ampliació de l'abocador. Amb aquesta ampliació hi haurà capacita per abocar-hi 18.000 metres cúbics de residus per abocar-hi durant dos anys.