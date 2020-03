L'Agència i les 6 entitats comercials del Berguedà fan una campanya de promoció

Per l'esquerra, Lluís Vall i Xavier Orcajo amb cartells de la campanya

Per l'esquerra, Lluís Vall i Xavier Orcajo amb cartells de la campanya D.C.C.

Aquesta mes de març començarà una campanya de promoció comercial del Berguedà per tal de posar en valor «el comerç de proximitat i enfortir el sentiment de pertinença dels ciutadans al territori». Aquesta iniciativa amb un cost de 7.000 euros la impulsa l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb la col·laboració de les 6 associacions de botiguers i comerciants de la comarca: Berga, Gironella, Puig-reig. Cal Rosal-Olvan, Bagà i Casserres. L'han presentat aquest dimecres el president de l'Agència, Lluís Vall i Xavier Orcajo, president de la UBIC de Berga.

La campanya de promoció comercial consisteix en difondre durant els propers tres mesos 8 vídeos i 8 imatges que reflecteixin els valors del comerç local. Cadascun d'aquests vídeos i imatges parlarà d'establiments, productes, serveis i valors relacionats amb el comerç berguedà com la qualitat, proximitat, autenticitat o el tracte familiar que ofereixen, entre d'altres.



Els vídeos i imatges estan protagonitzats per persones del Berguedà com el pintor Joan Ferrer o la restauradora Remei Escolies. De les fotos se'n faran cartells perquè els exhibeixin establiments de la comarca i també es difondran juntament amb els vídeos a través de les xarxes socials i a mitjans de comunicació comarcals.

A més d'aquesta campanya, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha firmat un conveni de col·laboració amb totes les associacions de comerciants i botiguers de la comarca. El conveni formalitza la coordinació entre l'ADBerguedà i les associacions i inclou aspectes formatius, programes de contractació bonificada, participació d'establiments en programes i accions que desenvolupa l'ADBerguedà, i el suport mutu en el desenvolupament i difusió de campanyes comercials d'àmbit local i comarcal.



Pla de Dinamització Comercial

Una altra de les mesures que es duran a terme aquest 2020 és redactar el Pla de Dinamització Comercial del Berguedà 2020-2025, «per dotar al sector comercial i a les administracions locals d'instruments de gestió i racionalització, que contribueixin a millorar la posició competitiva del comerç de proximitat».

L'elaboració d'aquest pla requereix un exhaustiu treball de camp que inclourà entrevistes amb comerciants de diferents municipis de la comarca, responsables de les associacions de comerciants, alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments, i també a clients del comerç local.

D'altra banda es constituirà una Taula de Comerç del Berguedà amb representants de les associacions de comerciants, amb comerços no associats i amb representants del sector públic per validar la diagnosi i debatre, consensuar i prioritzar les accions.

El resultat final serà un conjunt de propostes.

Concurs a Instagram

La campanya de promoció del comerç berguedà també inclou un concurs de fotografia a Instagram, que «reforci el missatge de promoció comercial, també per part de la ciutadania, que són els que compren dia a dia al comerç de proximitat, i que són els millors prescriptors».

Per participar-hi cal publicar a Instagram una imatge realitzant una acció de compra en qualsevol negoci, comerç o establiment de serveis del Berguedà, la imatge d'un establiment de la comarca o un producte o servei adquirit en un comerç del proximitat del Berguedà, i utilitzar les etiquetes #comprabergueda i #terradefuturs.

També s'anima als participants del concurs a mencionar el nom de l'establiment, el municipi i que expliquin en poques paraules què és el que es valora més de la compra o de l'establiment.

L'etiqueta #comprabergueda que s'ha creat específicament per a la campanya, té la funció d'identificar les publicacions que hi participin. Els impulsors esperen que en un futur sigui l'etiqueta que es facin seva els establiments, les associacions de comerciants i les administracions de la comarca per promocionar el comerç de proximitat local.

El concurs de fotografia repartirà fins a 900 euros en vals de compra que se sortejaran entre tots els participants, que es sortejaran periòdicament. Les dates previstes dels 6 sortejos són: 27 de març, 10 i 24 d'abril, 8 i 22 de maig i 1 de juny. En cada sorteig es repartiran 150 euros en vals de compra. Participaran en aquest sorteig els usuaris que hagin realitzat publicacions vàlides segons les bases del concurs, en el període previ comprès entre l'anterior sorteig i el present sorteig. Qualsevol persona pot realitzar tantes publicacions com desitgi. El guanyador de vals de compra s'efectuarà per sorteig, mitjançant eines informàtiques que seleccionaran l'usuari premiat de forma aleatòria, automàtica i transparent, i rebrà 50 euros en vals de compra. D'aquesta manera s'obra la possibilitat a la participació de més establiments.