Tot el comerç berguedà s'alia per primer cop

Aquesta serà la primera campanya de moltes que vindran» Així ho va assegurar, ahir, Xavier Orcajo, president de la UBIC de Berga, en l'acte de presentació de la primera campanya de promoció comercial que impulsa l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) conjuntament amb totes les associacions comercials de la comarca: Berga, Gironella, Puig-reig, Casserres, Cal Rosal-Olvan i Bagà, sis en total. Totes plegades representen prop de mig miler de comerços.

«Una ciutat on no hi ha comerç és una urbanització», va assegurar Orcajo, que va reivindicar el valor econòmic del comerç local però també el social. Però aquesta campanya no és per reaccionar davant d'algun fet puntual, no es fa «perquè hi hagi tancament de comerços», va matisar Lluís Vall, president de l'Agència. «Sabem que necessitem uns comerços vius» i aquest és l'objectiu d'aquesta iniciativa: impulsar el comerç de proximitat i «reivindicar el valor afegit i dels seus productes». En el cas de Berga, Orcajo va dir que «cada cop tenim més múscul, la gent està obrint negocis» però va admetre que el carrer Major té «un problema de deslocalització» i és que els botiguers en marxen i s'ubiquen en altres espais de la ciutat.

La campanya de promoció comercial consisteix a difondre els propers tres mesos 8 vídeos i 8 imatges que reflecteixin els valors del comerç local. Cada vídeo i imatge parlarà d'establiments, productes i valors relacionats amb el comerç berguedà, com el fet que ofereixen serveis de qualitat, proximitat, autenticitat així i també un tracte familiar i personalitzat, entre d'altres.

Els vídeos i imatges que formen part de campanya estan protagonitzats per persones del Berguedà. Per exemple, hi participen el pintor Joan Ferrer i la propietària del restaurant Els Roures, Remei Escolies, entre d'altres. De les fotos se'n faran cartells perquè els exhibeixin els establiments de la comarca i també es difondran juntament amb els vídeos a través de les xarxes socials i a mitjans de comunicació comarcals. El lema d'aquesta campanya és «Jo prefereixo producte local» i «El Berguedà, la nostra botiga».

Lluís Vall i Xavier Orcajo van signar, ahir, un conveni de col·laboració que inclou totes les associacions de comerciants i botiguers de la comarca. El conveni formalitza la coordinació entre l'ADB i les associacions i inclou aspectes formatius, programes de contractació bonificada, participació d'establiments en programes i accions que desenvolupa l'ADB, i el suport mutu en el desenvolupament i difusió de campanyes comercials.



Pla de Dinamització Comercial



Una altre de les mesures que es duran a terme aquest 2020 és redactar el Pla de Dinamització Comercial del Berguedà 2020-2025, «per dotar al sector comercial i a les administracions locals d'instruments de gestió i racionalització, que contribueixin a millorar la posició competitiva del comerç de proximitat».

L'elaboració d'aquest pla «requereix un exhaustiu treball de camp que inclourà entrevistes amb comerciants de diferents municipis de la comarca, responsables de les associacions de comerciants, alcaldes, regidors i tècnics dels ajuntaments, i també a clients del comerç local».

D'altra banda es constituirà una Taula de Comerç del Berguedà amb representants de les associacions de comerciants, amb comerços no associats i del sector públic «per validar la diagnosi i debatre, consensuar i prioritzar les accions». Al final es faran un seguit de propostes d'actuacions, i un calendari d'execució.



900 euros en vals de compra



La campanya de promoció del comerç berguedà també inclou un concurs de fotografia a Instagram, que per reforçar «el missatge de promoció comercial, també per part de la ciutadania, que són els que compren dia a dia al comerç de proximitat, i que són els millors prescriptors».

Per participar-hi cal publicar a Instagram una imatge realitzant una acció de compra en qualsevol negoci, comerç o establiment de serveis del Berguedà, la imatge d'un establiment de la comarca o un producte o servei adquirit en un comerç de proximitat, i utilitzar les etiquetes #comprabergueda i #terradefuturs.

El concurs de fotografia repartirà fins a 900 euros en vals de compra que se sortejaran entre tots els participants, que es sortejaran periòdicament. Les dates previstes dels 6 sortejos són: 27 de març, 10 i 24 d'abril, 8 i 22 de maig i 1 de juny. En cada sorteig es repartiran 150 euros en vals de compra. Participaran en aquest sorteig els usuaris que hagin realitzat publicacions vàlides segons les bases del concurs, entre el darrer sorteig i el següent. Tothom pot fer tantes publicacions com vulgui. El guanyador de vals de compra es triarà per sorteig, «mitjançant eines informàtiques que seleccionaran l'usuari premiat de manera aleatòria, automàtica i transparent, i rebrà 50 euros en vals de compra».