Manifest conjunt de totes les dones del ple de Berga pel 8 de Març

Les dones de tots els grups municipals del ple de Berga han consensuat i llegit aquest dijous un manifest en el qual se sumen a la vaga del 8 de març i posen de relleu les desigualtats que com a dones pateixen. N'ha llegit un tros cadascuna: Roser Rifà ,Roser Valverde (CUP), Dolors Tous (ERC) Ariadna Herrada i Dolors Rial (JXBerga) i l'alcaldessa Montse Venturós. Tot i que el grup del PSC només té un regidor, el text també s'ha consensuat amb una representant d'aquest partit. Es la primera vegada que es fa una moció consensuada d'aquest tipus al ple amb motiu del Dia de la Dona.

El comunicat sencer



El 8 de març del 2017 s'impulsava, a nivell internacional, una aturada de caràcter feminista. Una jornada de lluita que es mantindria al calendari, una vaga feminista que vol donar visibilitat a la feina invisible que fem les dones, que posa de relleu les desigualtats a les que som abocades, a la violència estructural que patim, el conjunt d'obstacles que hem de combatre dia rere dia. Però és, també, una jornada de dignitat i d'alegria col·lectiva, de reivindicar-nos com a dones valentes i actives, fermes en el compromís de no deixar a cap companya enrere, d'avançar fermament perquè totes puguem seguir caminant.

Les regidores d'aquest consistori treballem conjuntament per fer visible les desigualtats que com a dones patim i també tenim la voluntat i adquirim el compromís de vetllar per la igualtat, per garantir els drets de totes les berguedanes i per combatre, des de tots els àmbits en els que treballem, el masclisme i el patriarcat, per combatre una realitat de desigualtat flagrant. I és que les dades són esfereïdores: malgrat som més del 50% de la població catalana, la nostra presència als mitjans de comunicació no arriba al 30%. Malgrat estem plenament incorporades al mercat laboral, continuem immerses en un sistema estereotipat que ens obstaculitza accedir a càrrecs directius. Continuem desenvolupant feines tradicionalment feminitzades, continuem portant el pes de la gestió de la llar, continuem abandonant les nostres feines per poder tenir cura dels fills.

Són els valors de la sororitat, l'empatia i l'empoderament el que ens fa treballar conjuntament per una ciutat on les dones són visibles, on totes hi són benvingudes, on totes han de tenir les mateixes oportunitats, on cap dona tingui por de tornar sola cap a casa, on siguem lliures i dignes. I és que davant l'embat masclista i patriarcal, no hi ha diferències: som totes juntes combatent-lo.

Des de Berga, en sumem a la vaga convocada el proper 8 de març, en memòria de les que ja no hi són, colze a colze amb les que lluiten per un present de justícia, agafades de la mà per teixir de lila un futur molt més just, digne i lliure.