El Parlament aprova la moratòria per a projectes d'incineradora com el de Cercs

El Parlament ha instat el Govern a establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d'incineració de residus urbans i industrials com el que promou l'empresari manresà Lluís Basiana a la vella tèrmica de Cercs. L'aprovació de la proposta «és una declaració d'intencions del Parlament» i per frenar plans com el berguedà hi hauria d'haver «una acció del Govern» que aturés els projectes, fes efectiva aquesta moratòria i engegués «el procés per redactar una llei catalana de residu zero», segons va explicar a Regió7 Martina Marcet, portaveu de la Plataforma Antiincineradora de Cercs.

La iniciativa de la CUP va tenir el suport de Comuns, ERC i Junts per Catalunya, demana que s'utilitzi l'instrument legislatiu adient, sigui via decret, llei d'acompanyament dels pressupostos o una modificació de la planificació sectorial en matèria de residus per fer-ho, segons l'acord aprovat ahir al Parlament. Aquest punt del text es va aprovar amb els vots en contra de Cs i el PPC. La moció també demana dictar la suspensió de qualsevol tramitació en curs fins que no s'aprovi la nova llei de prevenció de residus catalana, que estableixi el procés per a l'ordenació de residus en base als objectius europeus.

D'altra banda, es demana que en el termini màxim d'un any un cop aprovada la nova Llei de Prevenció de Residus, i conjuntament amb tots els agents implicats, es redacti un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents.

En canvi, es va rebutjar impulsar una comissió d'estudi que valori l'impacte ambiental de la utilització de combustibles alternatius en substitució de combustibles fòssils, com volien els anticapitalistes, en un punt en què han transaccionat una esmena d'ERC. Ho van rebutjar Cs, JxCat, PSC-Units i PPC.

Representants de les entitats que agrupa la Plataforma Ciutadana Residu Zero van ser presents al debat de la moció al Parlament. Per un canvi de l'ordre del dia, la discussió del text es va acabar ajornant i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a qui afectava la matèria de la moció, no hi era present.

Diversos membres d'aquestes plataformes agrupades es van manifestar a les portes del recinte del Parlament. No ho van poder fer just davant de l'edifici com tenien previst perquè els Mossos hi van instal·lar tanques que els van impedir accedir-hi, per ordre d'Interior.

Martina Marcet, portaveu de la Plataforma Antiincineradora de Cercs així com també de la Plataforma Ciutadana Residu Zero, va valorar de forma molt positiva el resultat de la votació, tot i que no es va aprovar tota la moció i que no sigui, va puntualitzat, el text que els hauria agradat. Martina Marcet va manifestar que a partir d'ara esperen «un compromís real del Govern perquè tiri endavant un decret per aplicar la moratòria i aturar aquests projectes», va reblar.