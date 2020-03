Els balls de les gegantes fan lluir la cultura femenina pels carrers de Berga

La Gosolana i la nana Doña Blanca, de la Bauma dels Encantats, obrien camí a una llarga corrua d'imatgeria femenina vinguda a Berga d'arreu de Catalunya per fer guspirejar la vessant més femenina de la cultura popular. Aprofitant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, els carrers de la capital berguedana es van omplir aquest dissabte al vespre amb centenars de persones que van acompanyar les gegantes per celebrar la Segona Trobada de Comparseria Femenina Popular.

Gegantes, nanes i gegantones de Guixers, de Sant Cugat, de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Joan de Vilatorrada, de Puig-reig, de Parets del Vallès, de la Llacuna, d'Oliana o de L'Esquirol han desfilat orgulloses al so de les gralles que acompanyaven els seus balls. Elisabet Casals, presidenta de la Bauma dels Encantats, entitat organitzadora juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, ha afirmat a Regió7 que «estem molt satisfets ja que hi ha hagut molta gent al llarg del recorregut. Amb aquest acte busquem donar fer visible el paper de la dona a la cultura».

La trobada ha començat a les cinc de la tarda amb un berenar i una plantada de les colles a la Plaça dels Països Catalans. Posteriorment, s'ha iniciat un passacarrers que s'ha dirigit a la plaça de Sant Joan, on cadascuna de les colles ha mostart el seu ball davant l'atenta mirada dels assistents.

Les músiques de la Patum, interpretades per l'Esbart Queralt i la Banda de l'Escola de Música de Berga no ha faltat i com si de la gran festa berguedana es tractés, les gegantes han enfilat carrer major amunt per dirigir-se a la plaça de Sant Pere, on s'ha celebrat un final de festa amb balls i recollida d'obsequis per part de totes les colles participants.