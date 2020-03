Berga exporta el model de recollir brossa

La recollida de deixalles a través del sistema porta porta, que s'està aplicant a 12 municipis dels 31 del Berguedà des de l'octubre del 2018, ha esdevingut un model de referència. La raó? Els bons resultats que s'han assolit des de la posada en marxa d'aquest sistema han fet que la comarca hagi esdevingut un exemple. Tècnics i polítics de diferents poblacions catalanes i espanyoles han visitat, visiten i visitaran la ciutat per veure i comprovar in situ que aquesta recollida no només és possible sinó que funciona.

Qui ha triat Berga i el Berguedà perquè les ciutats que volen millorar els seus índexs de recollida selectiva tinguin un exemple a seguir ha estat l'Agència Catalana de Residus. El conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat a Regió7 que el cas Berguedà és especialment paradigmàtic. «Érem a la cua dels que reciclàvem i hem fet una pujada molt forta». Abans del porta a porta, els municipis berguedans reciclaven el 31% (alguns ni arribaven a aquest percentatge) i eren a la cua de Catalunya. Ara, l'índex de reciclatge és del 83% als 12 pobles que fan el porta aporta. I si l'índex es calcula tenint en compte la totalitat dels 31 municipis (n'hi ha 19 que no utilitzen el model) el percentatge és del 64%.

Un altre element que fa que Berga sigui un exemple és que continua sent el municipi més gran de Catalunya on s'aplica aquest sistema, exposa Vicenç Linares. El conseller de Medi Ambient del Berguedà diu que «ens podem sentir orgullosos» del que s'ha aconseguit, «no ens ho creiem ni nosaltres», ha admès. Ho fa en referència als dubtes que tenien al seu moment els alcaldes abans de posar-ho en marxa. «Als alcaldes ens feia por» malgrat l'acord polític de tots els partits per tirar-ho endavant. Ara, té clar que l'èxit rau en la ciutadania. «El mèrit és de la gent. Són les persones les que, majoritàriament, han respost. La gent n'està contenta i és per això que ha sortit bé».

Fins ara, han vist com funciona el porta a porta tècnics i polítics de Mataró, de la Mancomunitat de la Plana i també de la Mancomunidad del Guadalquivir. I tenen previst fer-ho de Gavà i Puigcerdà, ha detallat Linares

La darrera visita a Berga per descobrir el porta a porta ha estat aquesta setmana. Dijous, una seixantena de persones de perfil tècnic i polítics d'alguns dels municipis més grans del país, com ara una desena de tècnics de l'Ajuntament de Barcelona i representants de Badalona, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Cornellà, entre d'altres, van ser a la ciutat. Van rebre explicacions del conseller de Medi Ambient actual, Vicenç Linares, i de l'anterior, Xavier Francàs. I van veure com es fa el porta a porta, a la nit Aquesta visita tenia un especial relleu pel fet que l'entitat administrativa pública Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està formada per 36 municipis que sumen més de 3,2 milions de persones. I és una de les àrees més poblades d'Europa.

El 2019, l'Àrea Metropolitana va aprovar un pla de gestió de residus que s'ha fixat com a objectiu que l'any 2025 «tots els municipis metropolitans, inclosa Barcelona, adoptin un sistema de recollida individualitzat. Això vol dir que hem d'anar a recollides amb contenidors intel·ligents o bé al sistema porta a porta. Com que Berga és el municipi català amb més habitants que ha aplicat aquest sistema, venim a aprendre'n», va dir a Regió7 Víctor Mitjans, cap del servei de Prevenció i Planificació de l'AMB. Va afegir que Berga «té una estructura urbana que la fa assimilable a la que podem trobar en municipis mitjans de l'àrea metropolitana i ens interessa molt». Alguns dels municipis de l'AMB «estan per sota de la mitjana catalana i voldríem capgirar aquesta situació en cinc anys. Veure aquesta experiència ens ajudarà molt», i alhora l'exemple servirà «per donar confiança».