Demanen que els excursionistes extremin les mesures de seguretat al Pedraforca

El massís del Pedraforca té aquests dies moltes zones cobertes de gel i neu. Per aquesta raó es demana als excursionistes que extremin les mesures de seguretat per tal d'evitar que hi hagi accidents a la zona.

Els rescats a la zona són freqüents i no s'han reduït, motiu pel qual s'han instal·lat dos cartells a l'inici dels camins del refugi al coll del Verdet i a la tartera on es recorda la necessitat de portar grampons i piolet, ja que hi ha gel i neu en moltes zones. Segons els Bombers, hi ha dos tipus de rescats: «El de la gent preparada que malauradament té un accident, i l'ocasional». Sobre aquest darrer col·lectiu és on cal incidir més. En una reunió amb tots els agents implicats, s'ha decidit incrementar les accions comunicatives i de divulgació per tal d'arribar a l'excursionista poc especialitzat.

Aquesta setmana s'ha celebrat una reunió entre Bombers, representants de l'Ajuntament de Saldes, membres del parc natural del Cadí-Moixeró, i de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Durant la reunió es van valorar també quines accions i iniciatives es poden dur a terme per poder arribar a disminuir el nombre de rescats, tot augmentant la seguretat i la prevenció dels visitants del parc natural.

Totes les organitzacions integrants del Grup de Treball insisteixen en les recomanacions que qualsevol persona que vagi a la muntanya ha de tenir en compte: consultar la previsió meteorològica, consultar el butlletí de perill d'allaus, equipar-se correctament amb roba i material de muntanya, tenir el mòbil carregat, portar menjar i aigua, i no sortir dels camins senyalitzats. En cas d'accident, cal trucar al telèfon d'emergència 112.

Finalment, es va decidir continuar amb la comunicació dels missatges de seguretat i autoprotecció com un dels eixos importants del Grup de Treball, prenent especial importància les accions informatives i preventives que incideixin en una millor capacitat tècnica i física dels excursionistes. Per tal d'actualitzar-la, es revisarà la informació de la pàgina web en l'apartat del programa de seguretat al Pedraforca.

Els assistents a la reunió van treballar també en altres temes com són la revisió de nous espais, i la col·laboració amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Ca-talunya (FEEC) en l'àmbit dels refugis i també de la formació als seus guardes en l'àmbit de la seguretat.