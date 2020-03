Horrorland rep el premi a millor esdeveniment de terror de l'any 2019

El parc del terror berguedà Hor-rorland ha estat guardonat com a millor esdeveniment de terror i millor atracció en la segona edició dels Horror Awards 2019. El premi, anomenat Best Horror Event, tenia quatre candidatures molt potents. A més d'Horrorland també hi aspiraven el Parque de Atracciones de Madrid, el Parque Warner i Port Aventura.

«Va ser una nit màgica i sorprenent, realment estem contentíssims ja que és una recompensa a la feina i a l'esforç que hi hem posat. Competíem contra gegants que tenen molta experiència. No només és competir contra ells, sinó guanyar-los, i això és inexplicable», comenta emocionat Climent Vila, un dels impulsors del parc.

L' scream parc de Cercs ha estat el gran triomfador de la gala celebrada al Castell de les Tenebres de Gavà, ja que, a més de millor esdeveniment, també ha guanyat el premi a millor atracció de l'any, amb Survival Maze, a la segona millor atracció amb Tèrmica 2.0 i, per si fos poc, també a la tercera, amb Psycho Xtrem. Vila explica que Survival Maze «et dona una adrenalina que no aconsegueixes amb res més, es tracta d'entrar al recinte amb quatre equips de 10 persones i has d'intentar sobreviure a tres rondes amb vuit assassins». En la categoria d' escape room, Horrorland s'ha emportat el tercer premi amb el projecte Camping.

Cinc guardons que animen el parc del terror ubicat a la central tèrmica de Cercs a seguir treballant en la mateixa direcció.

La pròxima entrega de terror serà per Halloween 2020. «Nosaltres no hem inventat els scream parc, però especialistes que ho segueixen des de fa 20 anys ens diuen que no hi ha res igual al món», acaba dient satisfet Climent Vila.