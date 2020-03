S'incendia una xemeneia exterior al restaurant El Collet de Guardiola

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al matí per tal d'apagar l'incendi d'una xemeneia exterior al restaurant El Collet de Guardiola de Berguedà. Un total de tres dotacions del cos de Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets, a la carretera de Gósol, en un punt proper a la carretera C-16. Els efectius del cos d'emergències van extingir les flames, van revisar les instal·lacions i també van fer una inspecció de l'estructura de la xemeneia i de l'edifici, que, segons van explicar fonts del mateix cos de Bombersb no està en gaires bones condicions. L'incendi de la xemeneia, però, no va causar ferits.