El crit «No vull ser valenta, vull ser lliure» ressona amb força pels carrers de Berga

Unes 150 persones s'han manifestat a Berga aquest matí per commemorar el dia Internacional de les Dones i per denunciar la precarietat laboral del sector social femení, fent especial atenció als casos de Monserveis i de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

L'acte, convocat per CGT Berguedà, ha començat a les 11.00 del matí a la plaça de Sant Joan amb la lectura d'un manifest que ha estat acompanyat el llançament d'un pot amb fum de color lila. Seguidament, la comitiva ha avançat direcció al Passeig de la Pau, amb una pancarta encapçalant la marxa amb el lema "Sector social, sector feminitzat, sector en lluita".

Al llarg del recorregut s'han anat penjant imatges de gran format de dones treballadores de l'any 1936 que han lluitat al Berguedà. La manifestació s'ha aturat a la seu de Monserveis, on s'ha llegit un manifest social i s'ha empaperat la seu de l'empresa. Tot seguit, els més d'un centenar de manifestants han girat cua i s'han tornat a dirigir al punt inicial de la manifestació, a la plaça de Sant Joan.

El tram final de la convocatòria ha circulat pel carrer Major sota el crit unànime de "No vull ser valenta, vull ser lliure". El punt i final s'ha posat a la plaça de Sant Pere de Berga, amb la lectura del manifest per la vaga general feminista del 8 de març i la penjada d'un text titulat "Les dones obreres al Berguedà".

Roser Puig, membre del sindicat CGT Berguedà, ha valorat positivament la jornada i ha explicat que "creiem que la manifestació d'avui ha tingut bastant d'èxit. Aquest és el tercer any que es fa la manifestació a Berga i és el primer any que ho ha liderat la CGT Berguedà, pensem que ha anat molt bé. Hi ha moltes lluites obertes a la comarca per denunciar situacions laborals precaris com Monserveis o l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà"