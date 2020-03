Puig-reig rehabilitarà l'edifici del Batan i les Cardes per destinar-lo a les entitats

El ple de l'Ajuntament de Puig-reig ha aprovat el projecte executiu per fer realitat la rehabilitació de l'edifici del Batan i les Cardes de Cal Pons. L'objectiu del consistori és que aquest conjunt de naus ubicades a l'antiga colònia tèxtil del municipi es puguin condicionar per a ús de les entitats del poble.

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha explicat a Regió7 que «el municipi no tenia cap local d'aquestes característiques. No serà un centre d'entitats pròpiament dit, però sí que serà per a l'ús d'unes entitats determinades. Servirà de magatzem, ja que són naus molt grans que s'utilitzaran per guardar material voluminós. Per exemple, es podrà fer servir per guardar material de la Corrida, com els carros, o per a les car-rosses dels Reis».



Fons Feder al Berguedà

L'actuació de rehabilitació està pressupostada en 280.000 euros i s'inclou dins el Programa de Foment del Patrimoni Cultural i Industrial de la segona convocatòria dels fons Feder adjudicat a la comarca del Berguedà. «Aquest és un projecte que es va presentarconjuntament amb altres actuacions previstes pel Consell Comarcal. Forma part del paquet de projectes de diversos municipis i entre ells n'hi havia dos de Puig-reig, un era la rehabilitació de l'edifici del Batan i les Cardes de Cal Pons», explica el batlle.

La data de l'inici de les obres encara no està estipulada, ja que estarà marcada per l'execució de la resta de projectes comarcals inclosos en aquest fons, que forma part de la recuperació patrimonial de les colònies industrials. «D'aquests 280.000 euros, el fons Feder en paga el 50% i la resta és amb fons propis o altres subvencions que es puguin arribar a trobar fins al moment de l'execució», matisa Altarriba.



Millora a la coberta i a l'interior

El projecte pretén rehabilitar tres naus de l'edifici del Batan i les Cardes de Cal Pons que antigament ja eren utilitzades com a magatzem d'algunes entitats, però que tenien un estat qüestionable. Les millores se centraran en la coberta i també es realitzarà una adequació interna perquè les entitats en puguin fer un bon ús. Altarriba recorda que «fa dos anys les pluges van malmetre molt els edificis i ja es va fer una primera actuació en aquell moment per mantenir-ho i que no s'acabés de fer malbé la coberta. Amb aquest nou projecte podrem aguantar aquest patrimoni i donar-li un millor ús».

Les actuacions previstes a la colònia tèxtil han d'estar validades prèviament pel departament de Cultura de la Generalitat, i un cop aquest ja ha donat el vistiplau, l'Ajuntament berguedà s'encarrega d'aprovar-ne l'execució en el ple. «Cal Pons és bé cultural d'interès nacional i els projectes que s'hi han de fer han d'anar validats per la Generalitat. Aquest ja ha estat valorat positivament i per aquest motiu el vam aprovar, perquè quan sigui el moment el puguem tirar endavant», acaba.