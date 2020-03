Aquesta notícia no és certa i no és de Regió7

Aquesta notícia no és certa i no és de Regió7

Corre per WhatsApp la imatge manipulada d'una notícia de Regió7 on s'informa d'un home de 52 anys que seria el primer cas de coronavirus a Berga. La informació, una fake news, és la invenció d'un usuari anònim que ha intentat fer broma i crear confusió amb un tema sensible com és el Covid-19 i a la vegada ha atribuït una informació falsa a aquest diari.

En realitat, per crear la notícia fake s'ha fet servir un article publicat el 4 de març i que feia referència al primer infectat detectat a la capital del Bages: "Un home de 47 anys, primer cas de coronavirus a Manresa". Dues pistes per detectar que es tracta d'una manipulació són la imatge i la data i hora de les dues notícies, que és exactament la mateixa.

Al moment d'elaborar aquest article, el Departament de Salut no ha fet públic cap cas de coronavirus al Berguedà.

La notícia original publicada per Regió7

La setmana passada es va produir un fet similar, també a través de WhastApp i basat en la mateixa notícia del positiu detectat a Manresa. En aquella ocasió, però, es feia circular falsament que hi havia un segon cas de Covid-19 a la comarca, un camioner de 47 anys de l'Escorxador d'Avinyó que suposadament hauria viatjat a Itàlia. Per evitar la propagació de notícies falses, el millor mètode és accedir-hi i llegir-les abans de compartir-les.