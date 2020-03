Berga triga 5 anys a posar un aixopluc per a viatgers al baixador de l'autobús

El 25 de gener del 2015 una ventada es va endur el voladís del baixador dels autobusos de Berga. Des de llavors, diferents col·lectius havien reclamat amb insistència al consistori que posés fil a l'agulla perquè els viatgers tinguessin un aixopluc, especialment els que tenen problemes de mobilitat que han d'esperar els autobusos a la intempèrie perquè no poden accedir a l'interior de l'edifici on es venen els bitllets i hi ha un bar i lavabos, perquè no té rampa per entrar-hi amb cadira de rodes. Així com també per posar fi al problema de mala imatge que suposen les bigues de ferro nues que hi han quedat.

Ara, cinc anys més tard, l'Ajuntament de Berga hi està col·locant una marquesina que permetrà als viatgers tenir un sostre per refugiar-se en cas de mal temps. Els treballs ja estan avançats i estarà operativa imminentment.

El consistori preveu requerir als propietaris de l'immoble que retirin les bigues encastades a la paret d'aquest edifici de cal Gironella o Antic, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), segons ha explicat a Regió7 Aleix Serra, regidor d'Urbanisme de la ciutat. «Fan lleig» ha reblat.

Justament el fet que aquest edifici estigui catalogat ha impedit que es pogués reposar el fals sostre tal com estava fins al 2015, ha indicat el regidor. D'aquí que s'hagi optat per col·locar una marquesina una mica més avall de l'accés al baixador, a la vorera. Quan Berga tingui l'anhelada estació d'autobusos aquesta marquesina es podrà reubicar.

Aleix Serra, que ha explicat que ell també és usuari habitual del servei d'autobús, ha admès que ha passat molt temps d'ençà que la ventada es va endur el fals sostre fins ara que s'ha posat la marquesina. «No n'estem orgullosos», ha reconegut, bo i afegint que ara la prioritat és acabar la marquesina «perquè la gent no es mulli».

Xavi Pujols, un berguedà que cada setmana utilitza el servei, que pateix paràlisi cerebral i va en cadira de rodes, ha mostrat la seva satisfacció per la instal·lació de la marquesina perquè es podrà aixoplugar en cas de mal temps. El desembre del 2018 aquest diari va exposar el seu cas, palesant també que no pot accedir a les oficines on es venen els bitllets perquè hi ha un graó que li ho impedeix.

Ahir, Pujols va explicar a Regió7 que el desembre passat va demanar a l'àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat que actués per eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha a l'accés de les oficines d'Alsa, al passeig de la Pau, ja que «s'incompleix la normativa».

En l'escrit, Xavi Pujols exposa que pateix paràlisi cerebral i que es desplaça en cadira de rodes, «raó per la qual la presència d'un esglaó a l'entrada de l'establiment no li permet accedir de forma autònoma a l'interior del local, ni emprar la màquina de venda de bitllets ni protegir-se del fred, la pluja o la calor sense haver de recórrer a l'auxili de terceres persones». En el mateix escrit, al qual ha tingut accés aquest diari, s'exposa que «en reiterades ocasions, Xavier Pujols s'ha dirigit a l'Ajuntament de Berga i a l'empresa concessionària ALSA Grupo, S.L.U. (ALSA) per tal de comunicar-los verbalment la problemàtica d'accessibilitat que presenta l'estació. En aquest sentit, ha intentat concertar, infructuosament, una cita amb l'Ajuntament de Berga». El berguedà exposa que fa deu anys que és usuari d'aquest servei i que en aquest període «ni l'Administració ni l'empresa concessionària encara han donat una solució constructiva adequada al problema d'accessibilitat».