Berga tanca l'Escola Municipal de Música i també el Conservatori dels Pirineus

L'Ajuntament de Berga ha decidit tancar l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori dels Pirineus aquest dijous a la tarda per donar compliment a les mesures decretades pel Govern i evitar la propagació del coronavirus. Aquest dijous a la tarda ja no hi haurà classes. I el tancament es mantindrà fins que ho digui l'executiu català. Al centre hi estudien mig miler d'alumnes, aproximadament.

Els responsables del centre han difós aquesta informació als usuaris del centre i el shan demanat que en facin difusió .

Fonts del govern de Berga han indicat que tenen previst informar al llarg d'aquest dijous sobre les activitats que suspenen al municipi com ja han fet poblacions com Gironella, entre d'altres.