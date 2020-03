Gironella suspèn la Fira del Motor i totes les activitats organitzades pel consistori

L'Ajuntament de Gironella ha suspès al Fira del Motor que s'havia de celebrar els dies 21 i 22 de març segons ha anunciat en un comunicat a través del seu portal i de les xarxes socials.

El consistori ha suspès «preventivament i per un període inicial de 15 dies totes les activitats públiques organitzades per l'ajuntament i totes les activitats organitzades, públiques o privades a les instal·lacions municipals»

L'Ajuntament gironellenc ha anunciat que queden anul·lades totes les activitats als següents equipaments: pavelló esportiu municipal, camp d'esports municipal, Casal "La Llar", Espai Sant Tomàs i el Local El Blat on aquest diumenge s'havia d'estrenar l'obra El Silenci dels Telers. Ahir s'havia anunciat que es faria amb un terç d el'afromanet., Aquest dijous s'ha anunciat que s'hi suspenen les activitats.

Pel que fa a la biblioteca municipal «romandrà oberta amb només un terç del seu aforament, i se suspenen totes les activitats programades».

Aquesta mesura s'adopta «seguint les mesures i recomanacions anunciades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, atenent indicacions del departament de Salut, per combatre l'expansió del Covid – 19 (Coronavirus)».

Recomanacions i missatge de tranquil·litat

El consistori ha recomanat «no practicar activitats extraescolars o de lleure que impliquin un contacte directe entre alumnes de diferents centres educatius» d'acord amb les indicacions del departament d'Educació. Igualment es recomana suspendre « totes les activitats organitzades per entitats privades a l'aire lliure que es puguin ajornar».

En el comunicat, fonts del govern de l'Ajuntament de Gironella han matisat que «tot i aquestes mesures, us volem transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança en les autoritats sanitàries del nostre país per sobrepassar aquests moments» el més aviat possible.