Les obres del camí de Can Ballús de la zona industrial arriben al seu equador

Les obres de millora del camí de Can Ballús, del polígon de la Valldan, han arribat a l'equador, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra.

Les obres consisteixen en la reurbanització d'aquest tram de carrer amb la reordenació del creuament amb el Camí de Garreta, la renovació total de les voreres i paviments de les calçades, l'adequació de les àrees d'aparcament situades al costat sud del carrer, l'enjardinament, la plantació d'arbres a la zona d'actuació i la instal·lació d'un sistema de reg, l'adequació de l'enllumenat a la zona d'aparcaments per millorar-ne l'ús i la seguretat i la instal·lació d'un punt de recàrrega per a dos vehicles elèctrics.

El cost total és de 226.193,30 euros i es finançarà amb fons propis i de la Diputació de Barcelona.

Aquestes obres formen part del projecte presentat per l'Ajuntament de Berga al Programa complementari de modernització de polígons en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per millorar la qualitat dels polígons de la demarcació de Barcelona a través d'inversions d'alt impacte adreçades a incrementar la competitivitat de les empreses que hi estan implantades per afavorir el creixement empresarial, atraure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat.