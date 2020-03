Música contra el Coronavirus als balcons de Gironella

ARXIU PARTICULAR

Laia Rial, tocant a casa seva ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament de Gironella ha posat en marxa aquest cap de setmana una campanya perquè els músics i persones que sàpiguen tocar instruments de la vila, facin petits concerts des dels balcons de casa. El consistori ha explicat la iniciativa aquest matí través de les xarxes socials «Per combatre el Covid 19 proposem a totes aquelles persones que toqueu un instrument o sapigueu cantar oferiu petits concerts de 5-10 min al balcó/terrat o finestra de casa»

L'anunci s'0ha fet al matí i a 2/4 de 6 de la tarda ja hi hagut el primer micro-concert al balcó de casa de la Laia Rial seguit del de l'Arlet Dalmau. Amb els oferiments que ha tingut fins ara, el consistori de Gironella ha muntat un seguit d'actuacions per aquest dissabte a la tarda i també per a diumenge a la tarda, cadascú a casa seva.

El declaracions a Regió7, el regidor de Cultura de Gironella , Lluís Vall, ha explicat que han muntat una xarxa de whatsapp per gestionar aquesta iniciativa. «Amb aquesta iniciativa volem compartir la cultura i la música en viu que aquests dies es veu afectada pel tancaments de teatres, auditoris i espais d'oci».

Es tracta d'una iniciativa que ja s'ha fet a Itàlia.



Per unir-se a aquest grup cal enviar un sms al 605890060 amb la paraula ALTA i seguit de nom i cognoms. Des d'allà s'oferirà més informació.