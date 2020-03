Alba Camps assumeix l'alcaldia de Puig-reig per malaltia de Josep Altarriba

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha delegat les funcions de l'alcaldia en la regidora i delegada del Govern a la Catalunya Central Alba Camps, a causa d'un «problema de salut important» que l'obliga a romandre retirat de la vida pública «un quant temps». Josep Maria Altar-riba ho ha fet públic a través d'un comunicat on ha desmentit que tingui la Covid-19, com s'ha rumorejat al poble. D'aquí ve que hagi decidit explicar què li passa per evitar especulacions.



En el comunicat esmentat, el batlle afirma que en aquests moments d'emergència sanitària «em sap molt de greu no poder ser aquí per gestionar-ho amb tots vosaltres, però el nostre equip de l'Ajuntament, treballadors, regidors i equip de govern, està gestionant l'emergència de forma immillorable amb les eines de què disposem». L'alcalde explica que, «malgrat no ser-hi, de moment i mentre la situació personal m'ho permeti, l'equip em manté al cor-rent dels esdeveniments i de la situació en cada moment».



L'alcaldessa accidental, Alba Camps, ha explicat a Regió7 que assumeix de forma provisional les funcions de l'alcaldia fins que Josep Maria Altarriba es recuperi. Segons diu Camps, de moment assumirà en paral·lel l'alcaldia en funcions de Puig-reig i la delegació del Govern a la Catalunya Central.



El govern de Puig-reig està format per 6 regidors del grup Junts per Puig-reig-ERC. Amb la baixa d'Altarriba, l'executiu quedarà amb 5 regidors que són els mateixos que tenen l'únic grup de l'oposició, Junts per Catalunya-Puig-reig. Amb tot, Alba Camps ha indicat que, en cas de necessitar-ho, disposarien del vot de qualitat. Tanmateix, ha detallat que al municipi fan els plens municipals el primer dimarts de cada mes. De manera que no tocaria fins al 7 d'abril, en principi.



Ara per ara no és previst que Josep Maria Altarriba deixi la seva acta de regidor del consistori com ha explicat Alba Camps. L'alcaldessa accidental de Puig-reig ha relatat que ella assumeix les regnes de l'alcaldia per suplir Altarriba durant el temps que li calgui per recuperar-se dels seu problemes de salut. Ha detallat que no hi ha una estimació del temps que això pot trigar.



Josep Maria Altarriba va néixer a Navàs el novembre del 1958 i és veí de Puig-reig des del 1993. És tècnic en anàlisis i processos químics i auxiliar de farmàcia de professió. Va accedir a l'alcaldia a les eleccions del 2015 i va revalidar aquest càrrec a les del 2019. És col·laborador i membre de diverses entitats, com l'Ampa de l'escola Alfred Mata i l'IES Puig-reig, del Carrilet Teatre, Associació A+A i ANC de Puig-reig. També és aficionat al teatre, a la lectura, a la música, especialment al jazz. Igualment és aficionat a l'esport en general, i al bàsquet i al muntanyisme en concret.