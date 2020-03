El Consell del Berguedà suspèn el repartiment de bosses del porta a porta

El Consell Comarcal del Berguedà ha suspès fins a nou avís el repartiment de bosses del servei del porta a porta als 12 municipis de la comarca que utilitzen aquest sistema de gestió del servei de deixalles des del 2018. La recollida es fa igual com sempre.

En declaracions a Regió7, Josep Lara, president de l'ens comarcal berguedà ha explicat que aquesta mesura s'ha pres «per evitar al màxim les possibilitats de contagi». Als 12 municipis on s'aplica aquest model de recollida cada setmana es gasten 66.700 bosses de les diferents fraccions, segons fonts de l'ens comarcal.

Cadascun dels municipis ofereix aquest servei de lliurament d eles bosses gratuïtament als ciutadans. En el cas de Berga té una oficina permanent on els veïns hi van a buscar les bosses necessàries per posar-hi els diferents tipus de fracció a casa seva. «És una mesura provocada per l'estat d'excepcionalitat en el que vivim» ha indicat el dirigent berguedà. Divendres a Berga ja s'havia restringit el nombre de persones que podien estar dins de l'oficina de repartiment de les bosses, un servei que ara s'ha suspès.

El president Josep Lara ha dit que «apel·lem a la consciència de la gent» perquè si no tenen bosses les puguin obtenir a través dels veïns o se les comprin de la fracció que correspongui mentre duri aquesta crisi». Fonts del Consell han indicat que per al rebuig i envasos, se'n poden utilitzar de plàstic bo i identificar-les com ja es fa pel tèxtil sanitari.

Tot i que les oficines romandran tancades es pot demanar informació sobre el servei als telèfons 660 411 398 i 93 821 35 53.

Suspès el servei de deixalleries

A banda de suspendre el lliurament de bosses a les oficines esmentades, la necessitat d'evitar la propagació del coronavirus ha fet que el Consell del Berguedà també hagi tancat les tres deixalleries que hi ha a la comarca: la de Berga, al polígon de la Valldan, la del baix Berguedà a Puig-reig i la d l'Alt Berguedà a Guardiola de Berguedà. A més també s'ha suspès el servei de deixalles mòbils a més del de recollida de mobles de gran volum i voluminosos ha explicat Lara

El Consell del Berguedà també ha suspès l'atenció presencial a les oficines i als punts d'informació com han fet esl ajuntaments i s'han anul·lat les visites programades. Es prioritza l'atenció telemàtica.

Es manté el servei del transport a la demanda però es demana que «només s'utilitzin en cas d'absoluta necessitat o urgència».