Delícies del Berguedà fa una crida perquè li comprin els seus iogurts solidaris

L'emergència sanitària ha afectat a l'empresa d'inserció laboral Portal del Berguedà SL, que produeix els iogurts Delícies del Berguedà a la seva planta de Cercs. El 80% de la producció de la seva producció la consumeixen hotels i negocis del sector de l'hostaleria i escoles de Barcelona i rodalies. Només el 20% es ven al Berguedà. El tancament del sector de la restauració, hostaleria i centres educatius ha provocat que aquesta empresa, ara mateix, tingui 20.000 iogurts en estoc que intenta vendre a preu rebaixat per evitar que amb el pas dels dies s'esgoti la data de caducitat segons ha explicat a Regió7, Joan Maria Sala, creador i gerent de Delícies del Berguedà.

L'empresa s'ha trobat que en pocs dies li han cancel·lats comandes important: una de 220 pots de 2 quilos de iogurt i, aquest dilluns havia de servir 3.500 iogurts a escoles que estan tancades motiu pel no els cal aquest gènere. Davant d'aquesta situació i pel risc que aquests aliments s'acabin fent malbé, Delícies del Berguedà està buscat la manera de vendre aquest producte a la comarca, especialment el pots de 2 i 5,5 quilos de iogurt, un format que no poden vendre a botigues i, en canvi, és ideal per a comunitats.

Joan Maria Sala ha explicat a aquest diari que ja han contactat amb dues residències( una de Berga i una altra de Puig-reig) que es quedaran iogurts. «Hem iniciat una campanya perquè la gent comprin iogurts « a través de residències, l'hospital Sant Bernabé i també han contactat amb diferents botigues perquè se'n quedin. Sala ha indicat que el preu dels iogurts serà més baix de l'habitual.

El gerent de l'empresa ha valorat i agraït la bona acollida que ha trobat per donar sortida al material emmagatzemat.

L'aturada provocada pel coronavirus també ha comportat l'aturada de la planta de producció de Delícies del Berguedà a Cercs oberta el 2012. Això suposa que 6 persones s'han quedat sense feina ja que ateses les circumstàncies actuals no poden produir més ha dit Sala. «Nosaltres venem sobretot a Barcelona i rodalies i cada vegada estarem més confinats». Sala ha dit que hauran d'estudiar què fan.

La firma d'inserció laboral dona feina 3 persones tenen problemes de patologies duals (malaltia mental i consum de substàncies). Produeixen entre 16.000 i 18.000 iogurts la setmana.