Música per la Llibertat de Berga es difon a través de les xarxes

Des d'ahir, Música per la Llibertat es difon a través de les xarxes socials. Atesa l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, l'ANC i Òmnium del Berguedà han informat que els músics participants gravaran una peça a casa seva i la penjaran a les xarxes.

El 10 de gener d'enguany es va celebrar el segon aniversari d'aquesta activitat, tal com va informar aquest diari. L'impulsor va ser Pep Vancell, com explicava al Berguedà Setmanal d'aquest diari. «Per casualitat vaig anar a tocar a Manresa, on ja havien començat amb la Música per la Llibertat dels presos». Va ser el dia 9 de gener del 2018. «Em van demanar si hi volia anar, i ho vaig acceptar», explica. I va ser l'endemà, el 10 de gener, quan va plantar-se a la plaça de Sant Joan amb el seu acordió amb el propòsit de ser-hi «cada dia que tingués disponibilitat fins aconseguir la República».

Durant el primer any, un grup d'una quinzena de músics van ser els que van formar part de la iniciativa, i es van repartir els dies per aconseguir omplir tota la setmana, de dilluns a diumenge, i fer sonar la música d' El cant dels ocells a les 7 de la tarda. Durant aquest segon any, el grup ha crescut i s'hi han sumat nous intèrprets, amb diverses formacions i instruments, i també rapsodes.