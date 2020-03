El Berguedà fa una campanya contra l'estigma en salut mental

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha engegat una campanya en contra de l'estigma en salut mental, per millorar la inserció laboral d'aquest col·lectiu a la comarca. La iniciativa, engegada a les xarxes recentment, consisteix en la difusió d'uns vídeos promoguts per l'Agència i l'associació Obertament.



La campanya s'emmarca en un conjunt d'actuacions que s'han desenvolupat des de l'inici del 2019 per «augmentar el coneixement dels trastorns de salut mental entre els empresaris del Berguedà i fomentar espai de contacte directe entre empresaris i persones afectades». Aquest seguit d'actuacions s'han dut a terme amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, Grup Horitzó Berguedà, Incorpora de la Caixa i Activament i formen part del Projecte Stop Estigma en Salut Mental Berguedà.



Fonts de l'Agència han explicat que «s'ha detectat que molts empresaris de la comarca no volen contractar persones que estiguin afectades per algun trastorn de salut mental, i alguns fins i tot es neguen a fer contractes de pràctiques. Aquesta situació dificulta moltíssim la inserció laboral en l'empresa ordinària, fora del mercat protegit». I han afegit que «aquest comportament va molt lligat a la percepció que es té del col·lectiu, que moltes vegades és de por provocada per la desconeixença». Les fonts esmentades expliquen que quan es contracta una persona d'aquest col·lectiu o que una persona contractada és diagnosticada amb el contracte en vigor, «apareixen actituds com aïllament per part de l'empresa, pèrdua d'oportunitats de promoció, incomprensió general al lloc de treball, falta de respecte a les necessitats de la persona en qüestió, culpabilització de tot tipus d'accions i acomiadaments».



Lluís Vall, president de l'Agència, ha declarat que «cal fer molta pedagogia sobre l'estigma social envers la salut mental, i cal que entre tots donem facilitats al nostre veí, familiar, conegut, per introduir-lo al mercat laboral normalitzant la situació i la persona. Són persones amb capacitats suficients perquè entre tots ens nodrim».



L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que 1 de cada 4 persones patiran un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. Aquesta és una de les informacions que apareixen en aquests vídeos per posar de manifest «la quotidianitat d'aquests trastorns, i la necessitat de treballar amb més intensitat la normalització de la salut mental».