Cercs fa una campanya a les xarxes socials per entretenir el confinament dels veïns

L'Ajuntament de Cercs ha iniciat una campanya de comunicació a les xarxes socials (#emquedoacercs) per entretenir el confinament dels veïns i alhora animar-los a respectar-lo. La campanya amb l'etiqueta comença aquest dimecres, es presenta amb el suport de vídeos de l'alcalde i del regidor de Cultura i Joventut, i s'allargarà fins que duri el confinament.

Fonts del consistori han explicat que cada dia es compartirà una imatge «amb un missatge motivacional, per reflectir situacions quotidianes que ens fan sentir bé i que passen a dins de casa». I es proposa als veïns a participar-hi a través d'un repte; compartir imatges o vídeos del que podem fer aquests dies.

Les fonts esmentades han indicat que la idea de fer aquesta campanya «ha sorgit de la necessitat d'estar al costat de la gent i se centra a sensibilitzar-se amb la situació inusual en què ens trobem».

Missatges per animar

Fonts municipals han indicat que «amb aquest missatge es vol animar a la gent aquests dies diferents, per tal que no es perdin les ganes de fer coses tot i haver d'estar tancats a casa».

Fonts municipals han indicat que «volem treure la part positiva de situacions adverses aprofitant les opcions que ens brinden les noves tecnologies. Hem volgut generar empatia i proximitat en moments en què físicament no és possible fer-ho, però sí que podem estar units i ajudar-nos els uns als altres, compartint el nostre dia a dia a través de les xarxes socials».

El regidor de Cultura i Joventut Jordi Ragués ha explicat que «Participar-hi és molt senzill, només cal penjar una imatge o vídeo al nostre instagram en format story acompanyant-ho dels hashtags #joemquedoacasa i #emquedoacercs i etiquetant el compte @ajcercs, alhora que es repten altres persones a què també participin en la iniciativa».

Totes les imatges de la campanya més les que s'hi afegeixin mitjançant el repte, quedaran com a stories destacats per tothom qui vulgui consular-les i treure'n idees.