Un 13% de les empreses del Berguedà es planteja fer un ERTO o ja l'està tramitant

El 13% de les empreses del Berguedà s'està plantejant fer un ERTO o, fins i tot, l'ha començat a tramitar. Així ho ha donat a conèixer l'Associació Comarcal del Berguedà després d'enquestar a més de cent negocis. Un 37% de les empreses els hi han plantejat que, arran de la crisi del coronavirus, han vist reduïda la seva activitat a més d'un 70%. Segons l'enquesta, per a un 34% de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms el covid-19 no està tenint cap efecte en termes de reducció de vendes o d'activitat, mentre que per al 66% restant sí. Un 22% diu que ha hagut de parar un 100% la seva feina. Un 16% ha vist disminuïda la seva activitat entre un 70% i un 90%, un 15% l'ha disminuït entre un 40% i un 70%, i un 13% entre un 10% i un 40%.

Per contra, hi ha un 5% que asseguren que han vist augmentada la seva activitat, empreses principalment del sector de l'agricultura, les TIC, i serveis professionals.

A nivell sectorial, l'impacte de la crisi del coronavirus s'accentua especialment en sectors com la construcció, l'hostaleria i la restauració que han hagut d'aturar la seva activitat gairebé en un 100%.



Aprovisionaments

Un 74% de les pimes i autònoms ha assegurat que no ha patit cap problema pel que fa a l'aprovisionament de materials i components. Un 19% diu haver experimentat falta de material, ja que els proveïdors no els hi fan enviaments, i un 7% assegura que en unes dues setmanes com a màxim començarà a tenir problemes de subministraments, ja que les empreses amb les quals treballen no els faran arribar material i per tant patiran una ruptura d'estocs.

Els problemes amb l'aprovisionament s'accentuen en el cas de les empreses de la indústria i la logística.



Facilitar el confinament

Un 26% de les empreses i autònoms han aplicat mesures de teletreball per als llocs de treball en què això és possible. Un 37% segueixen treballant al lloc de treball habitual però aplicant les mesures i normes sanitàries indicades pel govern, mantenint les distàncies necessàries. Un 11% ha reduït l'horari habitual de la seva jornada, un 9% s'ha organitzat amb torns i equips de treball per evitar que hi hagi moltes persones en un espai, i un 17% s'ha vist obligat a tancar.