Berga amplia el termini per presentar treballa al concurs de cartells de la Patum

L'Ajuntament de Berga ha anunciat aquest dilluns, que s'amplia el termini per la presentació de treballs per participar al concurs de cartells anunciadors de la festa d'enguany. I també elimina la votació del jurat popular a causa de la pandèmia de Covid-19 i s'habilitarà un sistema online per entregar els treballs telemàticament

El termini per a la presentació de les obres finalitzava el 3 d'abril, però el consistori berguedà ha decidit ampliar-lo fins al 24 d'abril, a les 14 hores. També s'ha habilitat una adreça de correu electrònic (festes@ajberga.cat) per poder enviar les obres de forma telemàtica, tenint en compte les restriccions de mobilitat que impedeixen a la població sortir al carrer fora dels casos previstos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, després de la declaració de l'estat d'alarma.

Fonts municipals han indicat que, en el correu electrònic caldrà incloure el cartell en els formats JPG i PDF sense marques de tall i /o d'impremta. També serà necessari adjuntar un document indicant el lema, el nom i cognoms, l'adreça i el telèfon de contacte de l'autor o autora. Aquest document haurà d'estar signat per garantir l'acceptació de les bases del certamen. El personal tècnic de l'Ajuntament de Berga s'encarregarà de garantir la confidencialitat i l'anonimat de les persones participants per tal que el jurat qualificador pugui avaluar les propostes.

Les mateixes fonts han indicat que «de forma complementària, les obres podrien presentar-se presencialment a l'Oficina de Turisme de Berga (C/ Mare de Déu dels Àngels, 7), sempre i quan l'equipament pogués tornar a obrir al públic durant el nou termini de presentació de les propostes. Pel moment, però, es desconeix quan finalitzarà la restricció de l'obertura de determinats equipaments municipals».

Anul·lada la votació popular

La votació popular de les obres finalistes del 46è Concurs de cartells de La Patum de 2020 s'havia de fer r del 5 al 19 d'abril. Fonts municipals han indicat que «davant la impossibilitat de poder garantir que la votació es desenvolupi sense cap tipus de restricció de mobilitat i per evitar posar en risc les persones que s'encarreguen de recollir els vots» s'ha anul·lat.

D'altra banda, «el consistori tampoc pot garantir la implementació d'un sistema de votació electrònica que substitueixi la votació presencial. Tenint en compte aquestes circumstàncies i de forma excepcional, el jurat qualificador procedirà a realitzar la selecció directa del primer premi i l'accèssit del concurs entre les obres candidates». Finalment, aquesta decisió «també respon al fet de garantir els terminis d'edició, maquetació i impressió del material promocional de La Patum, tenint en compte l'ampliació del termini de presentació de les obres del certamen artístic»