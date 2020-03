Berga comença a desinfectar els carrers i espais més sensibles, preventivament

L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa aquest dimarts les tasques preventives de neteja i desinfecció de la via pública. Fins ara el consistori havia reforçat la neteja de carrers. Ara, s'ha modificat per fer «també treballs de desinfecció diària a l'entorn d'alguns dels espais més concorreguts amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi de la COVID-19 (coronavirus)».

Les tasques de desinfecció es portaran a terme a l'entorn de l'Hospital Sant Bernabé, el Centre d'Atenció Primària (CAP Berguedà), la residència Sant Bernabé, alguns supermercats i comerços com per exemple forns, botigues de queviures i farmàcies, al mercat setmanal del passeig de la Indústria i a les àrees tancades habilitades per a la recollida de residus.

La desinfecció d'aquests espais la farà l'empresa encarregada de la neteja viària, Tractament Ecològics, «incorporant-la a les tasques matinals de neteja de la via pública que es continua fent amb normalitat».

Neteja d'edificis municipals

L'empresa municipal BRG Progrés continua desenvolupant diàriament la neteja dels edificis municipals que segueixen oberts al públic, incloent-hi els reforços necessaris en funció de les necessitats de cada moment.