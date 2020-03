El Consell del Berguedà reparteix 546 targetes moneder de beques de menjador escolar

Aquest dimarts el Consell Comarcal del Berguedà durà a terme la distribució d'un total de 546 targetes moneder a famílies amb infants que gaudeixen de beques menjador a 21 municipis de la comarca.

Es tracta dels ajuts individuals de menjador escolar socioeconòmic que es continuaran tenint mentre els centres educatius estan tancats.

El departament d'Educació ha creat unes targetes moneder destinades a les famílies que durant aquest curs escolar tenen Ajuts de Menjador Escolar socioeconòmic.

Fonts del Consell han indidicat que la targeta és per a compres en establiments d'alimentació per a aliments bàsics que no inclou begudes ensucrades, pastisseria. En el cas que la targeta no s'hagi pogut recollir caldrà informar al correu gpagerols@ccbergueda.cat o bé al telèfon 938213553 extensió 354 i «s'informarà com procedir, però difícilment es podrà lliurar fora de l'establert».

Fonts del Consell han explicat que l'alumnat beneficiari dels ajuts de menjador la targeta té una carrega inicial de 40 euros que correspon a 4 euros per dia. La targeta permet gastar, com a màxim, el saldo que hi ha carregat. En el cas que el període d'alarma s'allargui, es realitzarà una recarrega automàtica. Per això cal conservar la targeta.