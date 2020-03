Familiars criden a proveir de material la residència de Bagà

Material elaborat per veïns per als treballadors

Familiars de persones ingressades a la residència de la Fundació Salarich Calderer de Bagà han fet una crida per proveir del material necessari als professionals del centre perquè puguin treballar amb la protecció necessària per evitar contagis davant de la Covid-19.

Elisabet Martínez, néta d'una persona que roman ingressada a la residència baganesa ha explicat a Regió7 que «el centre no disposa d'EPIs (Equips de Protecció Individual) per als treballadors ni tampoc per als residents». La direcció del centre ha fet arribar una circular als familiars on s'explica que «el departament de Salut ens informa que no disposa de materials per a subministrar-nos». Fonts del centre expliquen als familiars que «ens trobem en una situació difícil» per bé que «tenim un equip de persones disposades a donar tot el que puguem i sapiguem per atendre els vostres familiars».

Elisabet Martínez ha explicat a aquest diari la seva « profunda preocupació» per aquesta situació. Com a conseqüència de la falta de material un grup de veïns del poble s'han organitzat i han confeccionat mascaretes i altres elements de protecció per als treballadors. Amb tot , Martinez diu que «necessitem que el material que ha d'enviar la Generalitat arribi i arribi ràpid!».

Segons s'ha informat a les famílies, a la residència baganesa hi ha 18 casos de persones aïllades amb simptomatologia de la Covid-19, 2 d'ingressades a l'hospital , 1 de les quals ha donat positiu. I, 2 residents han donat negatiu