L'Agència del Berguedà fa una campanya per gestionar les emocions durant el confinament

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha endegat una campanya per ajudar a gestionar les emocions durant el confinament domiciliari a causa de la Covid-19.

La campanya porta per lema "Jo em quedo a casa, però com ho gestiono?" i consisteix en «diverses formacions online gratuïtes i un conjunt de recomanacions que periòdicament s'aniran penjant a xarxes socials» han informat fonts de l'Agència. L'objectiu és donar eines per fer una bona gestió emocional durant l'aïllament i « fer més tolerable la situació de confinament».

Cada càpsula formativa tindrà una durada aproximada de 1,15 hores, i es desenvoluparan a través de la plataforma zoom.us. Fonts de l'Agència han explicat que «aquest sistema permetrà als participants realitzar consultes directes a la docent sobre els continguts tractats»

Les formacions aniran a cura de Núria Pérez, de l'empresa VadeValors i s'iniciaran el divendres 27 de març amb la primera càpsula formativa titulada "abc de les emocions". Posteriorment el 30 de març i l'1 d'abril es portaran a terme les sessions "El secret del Bambú" i "Com cultivar la consciència plena".

Totes les formacions són gratuïtes, però per participar-hi és imprescindible registrar-se prèviament a través de la web de l'ADBerguedà.

En les sessions formatives es tractaran aspectes com l'adaptació emocional al confinament; evita la sobre informació; l'afrontament positiu; la utilització de les tecnologies; la creació de rutines i programacions setmanals; cuidar-se mentalment i físicament; conviure en família; i comunicació i suport mutu. Les primeres recomanacions es començaran a publicar a partir del dijous 26 de març i també es podran trobar a la web de l'ADBerguedà.

Aquestes actuacions compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Programa de projectes innovadors i experimentals del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'emmarca dins del servei d'orientació professional que s'ofereix de manera habitual des de l'ADBerguedà

Lluís Vall, president de l'ADBerguedà ha explicat que «la situació que estem vivint ens supera en tots els sentits». I d'aquí que l'Agència hagi dut a terme diferents iniciatives oferir un servei online adreçat a les empreses «dotant-los d'informació de primera mà i amb expertesa». Vall ha indicat que «cal que tots els sectors es protegeixin per les conseqüències econòmiques siguin les mínimes, només així podrem ser un territori fort i on poder acollir a aquelles persones i territoris que més malament ho hauran passat"