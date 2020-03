La nevada emblanquina el paisatge del Berguedà

| ARXIU PARTICULAR

Neu a Bagà a primera hora d'aquest dimecres | ARXIU PARTICULAR

La neu ha emblanquinat el paisatge de comarques com el Berguedà sense causar problemes de mobilitat. A municipis com Castellar de n'Hug han caigut 6 centímetres de neu. L'alcalde Salvador Juncà ha explicat a aquest diari que els serveis de neteja municipals han retirat la neu dels carrers a primera hora. "Està tot net". I el paisatge emblanquinat. La neu ha arribat fins a la muntanya de Queralt i ha enfarinat nuclis com el de Bagà a primera hora. Després s'ha fos.