26 ingressats a l'Hospital Sant Bernabé de Berga per coronavirus

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha informat que, aquest dijous, ja hi ha 26 pacients ingressats al centre de referència del Berguedà per coronavirus. A banda, hi ha 19 professionals sanitaris més que també han donat positiu, però tots ells són casos lleus i, per això, es recuperen a casa, des d'on se'ls fa seguiment domiciliari. En paral·lel, aquesta setmana s'han donat tres altes hospitalàries. Fins ara, dues persones han mort per culpa de la covid-19 a la comarca del Berguedà.