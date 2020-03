Berga suspèn la Patum 2020 i intentarà traslladar-la al setembre

Aquest juny no hi haurà Patum i caldrà veure si la festa per exccel·lència de Berga podrà realitzar-se en algun altre moment de l'any, a poder ser el mes de setembre. Així hi ha anunciat en un comunicat aquest dijous l'Ajuntament de Berga. Es tracta d'una decisió "motivada per la crisi d'emergència sanitària provocada per la COVID-19", justifica el consistori, el qual afegeix que" també respon al fet de no poder garantir que la celebració es desenvolupi amb les màximes garanties de salut i seguretat per a les persones que hi participen i en formen part". L'edició d'enguany de la festa estava prevista del 10 al 14 de juny.

Tot i la dificulta de preveure l'evolució de la situació durant les properes setmanes i mesos, l'Ajuntament de Berga treballa amb la previsió de poder celebrar La Patum durant el mes de setembre, "sempre que les circumstàncies ho permetin". En aquest sentit, s'està contactant amb els diferents agents per poder tancar una data el més aviat possible, tenint en compte els diferents esdeveniments relacionats amb la celebració de la festa, més enllà dels cinc dies de Corpus.

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga també resta a l'espera de saber quines són les indicacions i recomanacions dels Departaments de Salut i Cultura de la Generalitat de Catalunya per poder determinar la celebració o no de La Patum d'enguany.

Per últim, cal esmentar que La Patum és una festa transversal que comporta una organització complexa i que requereix mesos de preparació. Malgrat que es treballa amb nou calendari, no es pot descartar la possibilitat que es pugui suspendre definitivament per motius sanitaris.