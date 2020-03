Els càmpings del Berguedà cobraran la meitat del lloguer de parcel·les l'abril

L'Associació de Càmpings del Berguedà-que aplega una desena de càmpings de la comarca, la majoria- ha acordat que només cobrarà un 50% del cost de les parcel·les dels seus clients del mes d'abril. Així ho ha fet públic l'entitat aquest dijous en un comunicat

Aquesta mesura s'adopta per intentar mitigar els efectes del coronavirus entre els seus clients. «Aquesta no ha estat una decisió fàcil perquè aquesta situació també ens està afectant i perjudicant greument». Exposen que tot i tenir tancat tenen les mateixes despeses que si tinguessin clients

Amb tot i davant de l'excepcionalitat generada pel coronavirus, han decidit prendre aquest mesura perquè «creiem que tots hi hem de posar de la nostra part». I, afegeixen que tot i seguir mantenint «els mòduls i caravanes a les nostres instal·lacions no és del tot just o ètic cobrar als nostres clients el 100% de la tarifa mensual si no en poden gaudir». I la rebaixen al 50%

La mesura s'ha previst per al mes d'abril