Crida de l'Hospital de Berga per trobar personal sanitari

L'Hospital Sant Bernabé de Berga, centre de referència al Berguedà, ha fet una crida per trobar personal sanitari davant l'auge de positius en coronavirus. Les darreres xifres del centre, d'aquest dvendres, informen que tenen 40 pacients ingressats i hi ha 27 professionals sanitaris, també contagiats, recuperant-se a casa. Fins ara, tres persones han mort per culpa de la covid-19 a la comarca del Berguedà. L'hospital ha habilitat la segona planta per atendre els casos de coronavirus i aquells que en són sospitosos i estan pendents de proves.