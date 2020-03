L'Hospital de Berga registra una nova víctima mortal amb coronavirus

Una persona ha mort en les darreres 24 hores a l'Hospital Sant Bernabé de Berga amb coronavirus, fet que eleva fins a tres les defuncions registrades al centre sanitari de referència del Berguedà. Segons dades de l'Hospital, hi ha 40 pacients ingressats amb la malaltia, 14 més que els que hi havia dijous. A banda, també s'han detectat vuit nous casos de professionals contagiats, pel que hi ha un total de 27 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa. Per contra, informen les mateixes fonts, en les darreres hores s'han donat dues noves altes hospitalàries.