L'Hospital de Berga ha donat l'alta mèdica a tres pacients ingressats per coronavirus. A més, en les últimes hores, no s'ha confirmat cap nou cas entre els professionals sanitaris. En total, a l'hospital de referència del Berguedà, hi ha 37 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid-19. Al Berguedà han mort tres persones per culpa de la malaltia.