Berga registra una nova víctima mortal amb coronavirus

Una persona ha mort en les darreres a l'Hospital Sant Bernabé de Berga amb coronavirus, fet que eleva fins a quatre les defuncions registrades al centre sanitari del Berguedà. Segons dades de l'Hospital, hi ha 45 pacients ingressats amb la malaltia, 8 més que els que hi havia dissabte. A banda, també s'han detectat 10 nous casos de professionals contagiats, pel que hi ha un total de 37 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa. Per contra, informen les mateixes fonts, a hores d'ara ja s'han donat un total de dotze altes hospitalàries.