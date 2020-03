Berga suspèn la Fira de Maig i estudia fusionar-la amb la Fira de Santa Tecla

L'Ajuntament de Berga ha anunciat aquest dilluns la supensió de la Fira de Maig a causa de la crisi d'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Les mesures preventives establertes per les autoritats governamentals i sanitàries per evitar la propagació de la pandèmia fan que no es pugui garantir la celebració de la mostra prevista pels dies 1 i 2 de maig.

A més, tot i que les mesures decretades durant l'estat d'alarma deixessin d'estar en vigor en el moment de realització de la fira, tampoc es podria garantir que existissin altres restriccions referents a la mobilitat i la lliure circulació de persones en esdeveniments amb aforaments superiors al miler de participants. Per tot això, i amb la finalitat de prioritzar la salut i la seguretat de les persones que participen a la fira (empreses, entitats, paradistes, públic, etc.), el consistori berguedà ha decidit cancel·lar la Fira de Maig d'enguany.



Una mostra multisectorial de referència



La Fira de Maig és una de les fires més importants de la ciutat i també és una mostra de referència per al conjunt del Berguedà i les comarques veïnes. L'esdeveniment se celebra anualment a la zona del Passeig de la Indústria i compta amb un recinte firal de 21.100 metres quadrats i un pressupost d'uns 27.500€. La Fira de Maig es va reinventar l'any 2016 quan el consistori va apostar per renovar la imatge i la distribució de la mostra. També es va iniciar la tematització de les edicions que darrerament han estat dedicades a la indústria forestal, l'economia circular, la revisió del passat industrial de la comarca i l'agroalimentació.

El certamen de l'any passat va comptar amb la participació de 27 entitats i 128 empreses d'una gran varietat de sectors industrials com per exemple l'alimentació, el turisme, la salut i el benestar, el transport, les telecomunicacions, l'habitatge, els productes químics, l'agricultura i l'automoció, entre d'altres. A més, la Fira de Maig també compta amb més d'una quinzena d'activitats paral·leles per a tots els públics.



Reconversió de la Fira de Santa Tecla



La suspensió de la Fira de Maig ha fet que l'àrea de Promoció Econòmica i Fires estigui valorant la possibilitat d'incorporar algunes de les propostes a la Fira de Santa Tecla que se celebrarà el 19 i 20 de setembre, si les circumstàncies sanitàries ho permeten. Actualment, el consistori treballa en aquest supòsit i en els propers dies i setmanes es determinaran quines són les característiques que tindrà la Fira de Santa Tecla d'enguany.



Les inscripcions de la Fira de Maig queden anul·lades

Les inscripcions realitzades per participar a la Fira de Maig de 2020 han estat anul·lades i no tenen validesa. Les persones, entitats, empreses, marxants i paradistes que tinguin interès en participar a la Fira de Santa Tecla hauran d'inscriure's seguint el procediment establert per a aquesta fira.