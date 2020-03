El CAP Berguedà de Berga concentrarà l'atenció primària de la comarca

El departament de Salut ha reorganitzat temporalment l'atenció primària al Berguedà per optimitzar recursos i prioritzar la seguretat de professionals i ciutadania. Així, a partir de dimarts, tota l'atenció presencial es concentrarà al CAP Berguedà, excepte les especialitats de pediatria, llevadores, odontologia, treball social i atenció psicològica de tota la comarca, que es faran a l'ambulatori de Puig-reig de 8 del matí a 8 del vespre. Al CAP Berguedà es concentrarà l'atenció presencial per a tota la resta de patologies i afeccions.

Segons Salut, l'ambulatori de Berga tindrà dues zones de treball diferenciades, una de per a pacients amb patologies d'alt risc de Covid-19, i una altra per a la resta de pacients. D'aquesta manera, es garanteix la seguretat de ciutadania i usuaris i es redueix el risc de contagi.

Pel que fa a l'atenció d'urgències presencial d'atenció primària, és a dir a les nits, festius i caps de setmana, es farà al CUAP Berga, situat a les instal·lacions de l'Hospital Sant Bernabé.



Tancament de Guardiola i Gironella

Malgrat no estar oberts per a visites presencials de la ciutadania, tant el CAP de Guardiola de Berguedà com el Gironella continuaran actius, fent atenció domiciliària i suport a les residències de gent gran de l'Alt i el Baix Berguedà, respectivament.