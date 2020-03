Consulta les modificacions en el transport públic del Berguedà durant la crisi

Les línies de transport públic del Berguedà han patit modificacions importants per ajustar-se a la demana durant el confinament de la població per l'afectació del Covid19. En el transcurs de la setmana anterior la caiguda de viatgers en diferents línies d'autobús que connecten l'interior de la comarca va ser del 100%, segons ha informat el Consell Comarcal, i per aquest motius s'ha decidit eliminar-les. Des del dimarts 17 de març estan suspeses les línies Berga-Universitat Autònoma de Barcelona, Berga – Vic i Berga-Solsona els dies laborables.

A partir d'aquest dilluns 30 de març, la línea Gósol-Berga i la línea de L'Espunyola-Casserres-Puig-reig deixa d'operar fins a restablir-se la normalitat, d'una banda per reduir les despeses del cost del servei que ara mateix no té cap demanda i, de l'altra, mantenir la disponibilitat de personal a l'operador de transports per a la resta de línies que, tot i reduïda, mantenen l'operativitat. Aquests trajectes es podran seguir realitzant mitjançant el servei de Transport a la Demanda si algun usuari ho necessita.

Durant el cap de setmana també resta suspesa per complert la línia que enllaça La Pobla-Berga-Cambrils i pateixen variacions les línies de Berga-Borredà i Berga- La Pobla de Lillet.

Les línies regulars que uneixen el Berguedà amb Barcelona i amb Manresa, respectivament, veuen reduïts molts dels seus serveis atenent a aquesta caiguda de la demanda.

Per anar de Berga a Barcelona de dilluns a divendres hi ha sis opcions, a les 5.30h, a les 6.30h, 7.44h (directe), 10,15h, 13.15h i 16.30h. I per fer el recorregut a l'inrevés, és a dir, per tornar a Berga des de Barcelona entre setmana surten autobusos de l'estació del Nord a les 9.30h, 10.50h, 12.30h, 17.15h, 19.00h (directe) i 20.00h.

A continuació, podeu veure quins autobusos segueixen operatius a dia d'avui.

Horaris Bus Andorra- Berga- Barcelona (COVID19)

Horaris Bus Castellar de n'Hug-Manresa (COVID19)

Pel què fa al Transport a la Demanda, per reduir el risc de contagi al mínim possible, està restringit a una única persona per viatge o bé a un màxim de 2 persones si són membres de la mateixa unitat familiar, en el cas de nens o persones dependents.

L'objectiu és intentar mantenir, al màxim, la distància de seguretat entre taxista i passatger. Tanmateix, es demana que només s'utilitzi el servei en casos de primera necessitat i per urgències. Si fos el cas, s'habilitarà més d'un taxi simultàniament quan diverses persones de diferent unitat familiar requereixin un mateix viatge a la mateixa hora.