Berga divulga la història de la ciutat en petites peces a les xarxes socials

L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa el projecte «Àgora. La resistència» per divulgar la història i el patrimoni de la ciutat i de la comarca del Berguedà mitjançant peces audiovisuals breus que es publiquen setmanalment a les xarxes socials. La campanya ha estat impulsada per l'àrea de Patrimoni Cultural i Museus de l'Ajuntament i es tracta d'una iniciativa nascuda durant el període de confinament per la crisi sanitària de la Covid-19.

Ivan Sánchez, historiador i regidor de Patrimoni del consistori berguedà, ha estat el principal impulsor de la iniciativa i explica a Regió7 que «ha tingut molt bona resposta i n'estem contents, hem rebut molts comentaris positius. Bàsicament la idea neix en el moment en el que ens confinen a tots a casa i els museus i espais culturals es veuen obligats a tancar. Arreu del territori altres equipaments culturals ja han fet diferents propostes, i com que nosaltres a Berga teníem en marxa el projecte de l'Àgora Cultural, per no quedar parats, vam pensar en fer això».

«La cultura resistirà»

La nova proposta doncs, forma part del projecte Àgora Cultural Berga iniciat el març de 2017. Al llarg d'aquests dos anys de vida s'han portat a terme una sèrie de conferències periòdiques, exposicions i visites guiades sobre diversos elements del patrimoni cultural berguedà. «La resistència ha nascut durant aquests dies de confinament per mantenir vives aquestes rutines culturals i mostrar que passi el que passi la cultura i el patrimoni resistiran». La situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus ha aturat la programació estable del projecte i, per això, Àgora Cultural Berga s'ha reconvertit temporalment per complir un doble objectiu. «En primer lloc per mantenir viva aquesta bona rutina d'esdeveniments culturals que ja teníem instaurada i per altra banda fer més lleu el confinament i transmetre una mica d'entreteniment a la gent que és a casa», explica Sánchez.

«Àgora. La resistència» comptarà amb una sèrie de col·laboradors i col·laboradores que explicaran històries i fets quotidians relacionats amb el passat de Berga i del Berguedà que inclouen pandèmies i pestes, entre altres temàtiques. El regidor però, apunta que «no tot tindrà a veure amb pandèmies, cadascuna de les persones que intervindran podran elegir el tema. L'única condició és que ha de de ser història de Berga o del Berguedà».

Èxit a les xarxes socials

Les píndoles audiovisuals breus es que formen aquesta iniciativa es publiquen a través de les xarxes socials Twitter, Instagram, Facebook i YouTube d'Àgora Cultural i de l'Ajuntament de Berga. La iniciativa es complementa amb un concurs de preguntes o quiz sobre el contingut dels vídeos a Instagram.

L'historiador i regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez va ser l'encarregat d'estrenar la iniciativa en un vídeo d'uns quatre minuts on explica com va afectar l'epidèmia de còlera de 1854 a la ciutat de Berga. Aquest primer capítol de la iniciativa ha tingut molt d'èxit a les xarxes i per exemple, el vídeo de Youtube ja compta amb més de 300 reproduccions. «Jo vaig començar amb l'epidèmia del còlera a la ciutat, no per generar cap mena de morbo, sinó per explicar que Berga i la humanitat han patit diferents epidèmies al llarga de la història i se n'han acabat sortint».

Ivan Sánchez no ha volgut avançar més ponents ni temes que formaran part properament d'«Àgora. La resistència», però ha anunciat que aquest dimarts mateix es publicarà la segona entrega a les xarxes socials amb una nova protagonista, la historiadora Dolors Santandreu.