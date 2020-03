La Policia Local de Berga realitza 36 denúncies des de l'inici del confinament

La Policia Local de Berga ha denunciat un total de 36 persones per saltar-se les normes de confinament des de l'inici de l'estat d'alarma. La primera setmana es van realitzar 26 denúncies i durant la segona, des del dilluns 23 de març fins al diumenge 29 de març, se'n van realitzar 10.

El cap de la Policia Local de Berga, Jaume Hernández, ha explicat a Regió7 que la infracció més greu va ser la d'un comerç que seguia obert tot i no vendre articles de primera necessitat.

Altres sancions s'han produït per diferents casuístiques relacionades amb la circulació per la via pública sense motius. Per exemple s'ha sancionat a una persona per prendre el sol al carrer, per sortir a passejar dient que anava al supermercat o per sortir de casa per anar a veure un amic. Aquestes persones han estat sancionades amb multes econòmiques per desobediència lleu amb sancions que van dels 601 als 30.000 euros.

A Berga no s'ha produït cap detenció durant l'estat d'alarma per la crisi sanitària i cap dels 36 denunciats ha estat reincident.

Durant el cap de setmana no s'ha produït cap denúncia i els carrers de Berga han estat pràcticament buits. Jaume Hernández agraeix l'esforç de la ciutadania i afirma que «el tant per cent de denúncies respecte a la població total de Berga és molt petit, el nivell de civisme és elevat. Com a norma general ho estem fent bé però desitjaríem no haver de posar cap denuncia. Dins de la gravetat de la situació és d'agrair que els ciutadans ho estiguin fent bé i demanem que no afluixin ja que això es un be comú per a tothom. Una mica de paciència i a seguir lluitant tots junts», acaba.