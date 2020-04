Cercs reparteix mascaretes a tots els veïns del municipi

L'Ajuntament de Cercs repartirà a partir d'aquest dijous mascaretes entre els veïns com a mesura de protecció amb l'objectiu d'evitar, amb el seu ús, la propagació de la Covid-19.

L'entrega consta d'una bossa amb la mascareta, un fullet informatiu d'aquesta i el full amb les recomanacions per grups de risc.

S'entregarà una mascareta per habitatge on hi hagi algun empadronat, amb la finalitat que cada llar disposi almenys d'una d'elles, perquè la utilitzi la persona que hagi de sortir, en els casos previstos com a necessitat

El Berguedà ja ha registrat 7 defuncions a l'Hospital San Bernabé per culpa de la Covid-19. Segons dades de l'Hospital, hi ha 52 pacients ingressats que han donat positiu i un total de 37 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa.