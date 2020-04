Rúpits, Jordi Costa i Turisme del Berguedà s'uneixen per fer cantar tots els berguedans

El grup de música berguedà Rúpits, el cantant gironellenc Jordi Costa «Sec» i Turisme del Berguedà han unit forces per posar en marxa una campanya amb l'objectiu de que tots els berguedans surtin als balcons a cantar la cançó Cor de Fang del disc Imaginari de la banda el proper dissabte 4 d'abril a les 19.00h.



Aquesta cantada conjunta serà el punt culminant d'una proposta ideada pel grup gironellenc que pretén acostar el paisatge de la comarca a les persones confinades a través de la música i la cultura.



Abans de la cantada als balcons programada per aquest dissabte, perquè tothom pugui assajar la lletra, Rúpits ha difós a les xarxes socials un vídeo muntatge amb la la cançó i desenes d'imatges que diferents persones han fet arribar a l'Instagram de Turisme del Berguedà. S'hi poden veure diferents instantànies amb persones realitzant activitats a la natura de la comarca. Escalant, anant en bicicleta, en piragua... tot en paratges com el Pedraforca, la Baells, Pedret, Queralt o l'Alzina dels Colls. El muntatge finalitza amb el missatge «ànims i força durant el confinament».





, un dels membres del grup musical Rúpits, ha explicat a Regió7 que «vam pensar que com que estàvem tots confinats a casa i la gent cantava als balcons i feia activitats per distreure's, seria una bona idea ajuntar la cultura amb el turisme i poder acostar una mica a les persones el paisatge de l'exterior». Els Rúpits volen que les muntanyes i els boscos del Berguedà, ara deserts d'activitat, escoltin les veus dels berguedans cantant als balcons i terrats de casa seva en aquest període de confinament. Espel afirma que per cantar tots junts als balcons han triat la cançó Cor de Fang perquè «és un tema per animar-se a fer camí plegats, connecta molt bé amb la idea ja que és positiva i dona ànims. Al mirar el vídeo i escoltar la cançó et fa desconnectar del confinament i poder veure la natura que tenim al Berguedà».El cantant, que ja protagonitza cantades diàries a l'Avinguda Catalunya de Gironella cada vespre, s'encarregarà de l'organització i posarà acció a la iniciativa dels Rúpits, que està oberta a tots aquells berguedans que hi vulguin participar. Per seguir la cantada online es podrà veure el life a l' instagram de @socelsec dissabte a les 19.00h.