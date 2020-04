Dos dels impulsors d'Horrorland engeguen un «escape room» virtual per ajudar a superar el confinament

Els berguedans Climent Vila i Sílvia Mosella, impulsors del parc de terror Horrorland i responsables de l' 'escape room' de terror a Berga Insomnia Corporation, han volgut posar el seu "granet de sorra" per ajudar a les famílies a fer més amè el confinament. Aquest dimecres han llençat un 'escape room' virtual, gratuït i per a tots els públics, que es pot fer des del menjador de casa. En menys de 48 hores, ja hi han jugat més de 1.000 famílies.

En declaracions a l'ACN, Vila explica que volien fer alguna cosa per ajudar. "Nosaltres no sabem fer mascaretes, però sí que sabem crear 'escape rooms' ". Després d'hores i hores de programar, sense descans, van enviar els resultats a amics del gremi i aficionats als "escapes". "La idea va agradar i molt. Va ser llavors que vam pensar a obrir-lo a tothom", diu.

Sense voler fer masses "espòilers", l'impulsor explica que l'enigma comença amb una melodia. La primera pista del repte és: "T'atreviries a escoltar una cançó que diuen que està maleïda? Una melodia que pot matar-te, una melodia que té un passat fosc? La llegenda explica que qui l'escolta, mor en 24 hores". I com si es tractés d'un 'escape room', però en aquest cas sense sortir de l'habitació, l'usuari ha d'anar resolent els enigmes. S'hi pot jugar a partir d'una sola persona i és totalment gratuït. Només cal un ordinador i internet. S'hi accedeix a través de la pàgina web d'Insomnia Corporation.

Segons explica Vila, "no és terror" perquè també hi puguin jugar els més petits de la casa. A més, afegeix, es pot jugar per videoconferència amb coneguts que estiguin en altres indrets.

Des de dimecres al vespre hi ha jugat 1.176 persones. "No ens esperàvem que agradés tant, ha estat tota una sorpresa", reconeix Vila, que afegeix que "i si aconseguim que la gent desconnecti una mica de tot ja no podem demanar res més".