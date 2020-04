Neix Ràdio Gironella, un podcast amb continguts històrics nascut del confinament

En dies de foscor on predominen les noticies negatives, també hi ha petits raigs de llum en forma de nous projectes nascuts del confinament. El berguedà Lluís Barniol, propietari de Parentesis Grup, ha creat Ràdio Gironella, una iniciativa comunicativa en format de podcast online que oferirà contingut històric i que a la llarga pretén construir un banc d'arxius fotogràfics i sonors sobre la història de la vila.

Barniol ha explicat a Regió7 que la idea va néixer «des de la meva iniciativa privada, tinc una empresa d'imatge i so i ja que s'anul·laven tots els bolos i es va aturar l'activitat, per passar l'estona durant el confinament em vaig moure per intentar fer una ràdio que en un primer moment era una plataforma d'streaming, a nivell d'amics, amb el meu cercle de gent».

La idea va ser ben rebuda en aquest petit cercle i ben aviat va anar circulant pel poble. L'Ajuntament de Gironella hi va veure potencial i s'hi va sumar com a col·laborador. «Com que soc un enamorat de Gironella i la seva historia, vaig pensar en fer una ràdio durant aquest dies de confinament per entretenir una mica a la gent que ho vulgui escoltar. Parlant amb el regidor Lluis Vall hi va trobar moltes virtuts i ho vam decidir tirar-ho endavant de manera més seria», explica.

Barniol i l'Ajuntament van creure que per arribar a tothom d'una forma fàcil es tenia que aposar pels continguts podcast, entre altres coses perquè queda com a fons documental amb els anys. D'aquesta manera, el contingut de Ràdio Gironella serà sempre consultable per a tot aquell que vulgui de forma online. L'streaming es mantindrà per si algun dia cal fer algun directe com per exemple per la Fira del Motor o la Festa Major.

«Els temes de que parlem pivoten sobre la historia de Gironella, personatges, anècdotes... buscarem contingut passat relacionat amb l'actualitat amb un rigorós caire històric», desenvolupa Barniol. El projecte ha agradat als gironellencs i ja s'hi ha han sumat 10 col·laboradors com Jordi Macià, Joan Alsina, Lluís Vall, Gemma Valls o Marta Jarque. Barniol assegura que han rebut més correus de persones que també hi volen participar.

A més del podcast, Barniol pretén que Ràdio Gironella amb els anys es converteixi en un banc sonor i fotogràfic de la història de la vila, per aquest motiu, a la pàgina web de Parentesi s'hi ubicarà un espai on la gent pugui enviar fotos antigues.

Per escoltar el podcast només cal entrar a la web https://www.parentesisgrup.com/radiogironella/. En aquests inicis del projecte, ja hi ha tres programes disponibles, «El silenci dels telers, l'obra de teatre», «Bocins d'història: La Font del Balç als anys 50» i «Entrevista. L'Adela ens explica com feia el cafè malta». Aquest diumenge es penjarà un programa de salut realitzat amb el CAP de Gironella.